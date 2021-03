Brasile, oltre 22.000 morti a Minas Gerais: Cruzeiro in campo con una maglia pro-vaccini (Di lunedì 22 marzo 2021) I giocatori del Cruzeiro scenderanno in campo con una particolare maglia da gara, contro l’America. Gli effettivi del club brasiliano indosseranno una divisa dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza dei vaccini, una vera e propria campagna contro i cosiddetti ‘no-vax’. Il tutto per lanciare un importante messaggio alla società. I 22.000 decessi segnalati a Minas Gerais, provincia che caratterizza Cruzeiro appunto, hanno rappresentato un campanello d’allarme che ha spinto la società professionistica ad agire per il bene della collettività. I calciatori saranno un esempio per il popolo brasiliano, esausto per l’impatto devastante della pandemia. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) I giocatori delscenderanno incon una particolareda gara, contro l’America. Gli effettivi del club brasiliano indosseranno una divisa dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza dei, una vera e propria campagna contro i cosiddetti ‘no-vax’. Il tutto per lanciare un importante messaggio alla società. I 22.000 decessi segnalati a, provincia che caratterizzaappunto, hanno rappresentato un campanello d’allarme che ha spinto la società professionistica ad agire per il bene della collettività. I calciatori saranno un esempio per il popolo brasiliano, esausto per l’impatto devastante della pandemia. SportFace.

