Borussia M’Gladbach, dalla Germania: Xabi Alonso sarà il prossimo allenatore (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Borussia Monchengladbach, secondo quanto riportato dalla Bild, avrebbe deciso chi sarà il successore di Marco Rose: si tratterebbe di Xabi Alonso, ex storico centrocampista del Bayern Monaco ma anche del Real Madrid e della Nazionale spagnola. L’iberico attualmente allena la Real Sociedad B, squadra che milita nella Segunda Divison B e momentaneamente prima in classifica. La Bundesliga non sarebbe un ambiente nuovo per lui dato che per tre anni ha vestito la maglia del Bayern Monaco. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) IlMonchengladbach, secondo quanto riportatoBild, avrebbe deciso chiil successore di Marco Rose: si tratterebbe di, ex storico centrocampista del Bayern Monaco ma anche del Real Madrid e della Nazionale spagnola. L’iberico attualmente allena la Real Sociedad B, squadra che milita nella Segunda Divison B e momentaneamente prima in classifica. La Bundesliga non sarebbe un ambiente nuovo per lui dato che per tre anni ha vestito la maglia del Bayern Monaco. SportFace.

