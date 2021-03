Borussia Dortmund | Haaland | «Le voci di mercato non mi preoccupano»

Advertising

PietroMazzara : Il #Milan è molto interessato al centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund #Walz. Il giocatore va a scadenza… - zazoomblog : Borussia Dortmund Haaland dopo il brutto gesto in Bundesliga: “Chiedo scusa ero arrabbiato” - #Borussia #Dortmund… - Mediagol : Borussia Dortmund, Haaland dopo il brutto gesto in #Bundesliga: 'Chiedo scusa, ero arrabbiato' - LordKry81 : RT @PietroMazzara: Il #Milan è molto interessato al centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund #Walz. Il giocatore va a scadenza di c… - zazoomblog : Borussia Dortmund Haaland si scusa: “Mi dispiace aver lanciato la maglia contro Merè” - #Borussia #Dortmund… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

L'attaccante norvegese non ha preso bene l'esito del match tra il suoe il Colonia , terminato per 2 - 2. Un punteggio che frena ancora una volta la corsa della formazione ...Haaland, dalla Spagna sicuri: senza Champions via daHaaland via dalsenza la Champions League - in Spagna sono certi La stagione delnon sta andando secondo i piani. Se da una parte ha conquistato i quarti di finale in Champions ...I risultati della 26^ giornata di Bundesliga, la classifica aggiornata ed i migliori cannonieri del campionato tedesco Si fa sempre più accesa la lotta al vertice per la vittoria della Bundesliga. Pri ...Lo ha già comunicato a Raiola. vedi letture. Quale sarà il futuro di Erling Braut Haaland?. Come riportato da AS infatti, il talento dei gialloneri avrebbe già detto al suo procuratore, Mino Raiola, d ...