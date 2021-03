(Di lunedì 22 marzo 2021) Polemiche in Germania per ilpoco edificante di Erling.VIDEOincanta in, ma il Colonia frena i gialloneri. Guarda le immaginiA margine del 2-2 maturato nella sfida tra Colonia e, il giovane attaccante norvegese,aver messo a segnoa una doppietta che non è servita a far ottenere alla sua squadra i tre punti in palio, si è reso protagonista di unche ha fatto il giro del mondo al rientro negli spogliatoi. Il bomber il cui cartellino fa gola a vari top club del panorama calcistico europei ha infatti lanciatola sua maglia verso il difensore avversario Jorge Meré. Queste le parole dell'attaccante giallonero ai microfoni ...

Advertising

PietroMazzara : Il #Milan è molto interessato al centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund #Walz. Il giocatore va a scadenza… - DiMarzio : #XabiAlonso prenderebbe il posto di Marco #Rose che a giugno passerà al Borussia Dortmund - Mediagol : Borussia Dortmund, Haaland dopo il brutto gesto in #Bundesliga: 'Chiedo scusa, ero arrabbiato' - LordKry81 : RT @PietroMazzara: Il #Milan è molto interessato al centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund #Walz. Il giocatore va a scadenza di c… - zazoomblog : Borussia Dortmund Haaland si scusa: “Mi dispiace aver lanciato la maglia contro Merè” - #Borussia #Dortmund… -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

Haaland, dalla Spagna sicuri: senza Champions via daHaaland via dalsenza la Champions League - in Spagna sono certi La stagione delnon sta andando secondo i piani. Se da una parte ha conquistato i quarti di finale in Champions ...Commenta per primo Secondo As l'attaccante norvegese Erlin g Braut Haaland ha detto al suo agente che in caso di mancata qualificazione delalla prossima Champions League farà la valigia . Attualmente i gialloneri sono quinti.Lo ha già comunicato a Raiola. vedi letture. Quale sarà il futuro di Erling Braut Haaland?. Come riportato da AS infatti, il talento dei gialloneri avrebbe già detto al suo procuratore, Mino Raiola, d ...Al termine di Colonia-Borussia Dortmund, un nervoso Erling Haaland si rende protagonista di un brutto gesto, lanciando la maglia verso l'avversario Jorge Meré.