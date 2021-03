Borse europee in calo, il rischio di nuovi lockdown frena gli indici (Di lunedì 22 marzo 2021) Crolla la lira turca dopo ribaltone alla Banca centrale. Sul fronte macro atteso l’indice Chicago Fed sull’attività nazionale Usa. Pandemia e vaccini in primo piano Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 22 marzo 2021) Crolla la lira turca dopo ribaltone alla Banca centrale. Sul fronte macro atteso l’indice Chicago Fed sull’attività nazionale Usa. Pandemia e vaccini in primo piano

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borse europee in calo, il rischio di nuovi lockdown frena gli indici Crolla la lira turca dopo ribaltone alla Banca centrale. Sul fronte macro atteso l'indice Chicago Fed sull'attività nazionale Usa. Pandemia e vaccini in primo piano Avvio in calo per le Borse europee, con gli investitori che continuano a guardare all'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato, dopo la corsa registrata nelle ultime settimane. Ad ogni modo quello dei T - bond a dieci ...

