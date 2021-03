Bordoni: servizi museali Ostia Antica, no a licenziamenti (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Cultura, impedire licenziamenti nei servizi museali di Ostia Antica, 12 persone rischiano il posto di lavoro perche’ la Direzione dei Beni Culturali ha interrotto il rapporto con la cooperativa che garantiva i servizi di vendita biglietti, book-shop, caffetteria e ristorazione ancor prima di indire una gara”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. Bordoni poi aggiunge: “Meno male che bisognava puntare sul turismo e sulla cultura per la ripartenza, prendendosi cura delle bellezze storico-naturalistiche e valorizzando le enormi ricchezze del parco archeologico di Ostia Antica.” “Ai danni della pandemia si aggiungono quelli della burocrazia: da almeno un anno la Consip deve pubblicare il bando ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Cultura, impedireneidi, 12 persone rischiano il posto di lavoro perche’ la Direzione dei Beni Culturali ha interrotto il rapporto con la cooperativa che garantiva idi vendita biglietti, book-shop, caffetteria e ristorazione ancor prima di indire una gara”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davidepoi aggiunge: “Meno male che bisognava puntare sul turismo e sulla cultura per la ripartenza, prendendosi cura delle bellezze storico-naturalistiche e valorizzando le enormi ricchezze del parco archeologico di.” “Ai danni della pandemia si aggiungono quelli della burocrazia: da almeno un anno la Consip deve pubblicare il bando ...

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni servizi Flaminio, Bordoni (Lega): 'Flop Raggi su sicurezza e decoro urbano' ...mancanza di sicurezza stanno sottraendo ai cittadini la possibilità di fruire di importanti servizi.cittadini?" Conclude la nota il consigliere capitolino della Lega - Salvini Premier Davide Bordoni. ...

Bordoni (Lega), domenica ecologica targata Raggi è contro ogni buon senso ... l'ennesima dimostrazione dei danni che subiscono i romani in occasione delle domeniche ecologiche, quando i cittadini sono costretti a lasciare a casa l'auto ma - conclude Bordoni - i servizi ...

