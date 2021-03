Bonus tv | al vaglio l’ipotesi di maggiori incentivi | cosa c’è da sapere

(Di lunedì 22 marzo 2021) A proposito deltv, il Governo sta valutandodi stanziareper l’acquisto di televisori e decoder. Ecco tutto quello che c’è daa riguardo.tv: tutte le novitàMentre si avvicina sempre di più il momento di dire addio ai vecchi televisori, il Governo sta prendendo in considerazionedi stanziareper quanto riguarda iltv e di ampliare i requisiti per poterne beneficiare. Al momento il contributo previsto è pari a 50 euro ed è riservato soltanto alle famiglie con Isee inferiore ai 20 mila euro. Ma con questa nuova proposta le cose potrebbero cambiare. Scopriamo subito in che modo. Lo scenario attuale Come sappiamo, al ...

Advertising

MProfessionisti : Addio al bonus-malus Il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge sull’Rc Auto che il Parlamento sta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus vaglio

Altranotizia

Come riportato dall'agenzia sono molti i punti aldelle istituzioni: sostegni per le imprese ...per 800mila autonomi e fondi per i lavoratori stagionali Come riporta TgCom24 , dovrebbe ...Il testo aldel CdM sarà composto da 5 Titoli e 50 articoli , per un totale di 32 miliardi ... lavoratori e famiglie: 32 miliardi Oltre al capitolo indennizzi e alstagionali e ...Un negozio il cui fatturato è per esempio sceso da 120 mila a 60 mila euro dal 2019 al 2020, ha una perdita media mensile di 5 mila euro che moltiplicata per due fa 10 mila euro. Il Decreto Sostegni c ...Decreto legge Sostegni: un provvedimento da 32 miliardi, con uno spazio da 500 mln per le modifiche parlamentari. Ad annunciarlo il ministro Daniele Franco. Anche il ministro D’Incà, ...