Bologna | il mondo della scuola torna in piazza | “Il dpcm lo permette”

(Di lunedì 22 marzo 2021) BOLOGNA – Torna in piazza il mondo della scuola a Bologna, in occasione dello sciopero nazionale proclamato per venerdì prossimo, 26 marzo. Il presidio in piazza Nettuno alle 10 è promosso da Cobas e Coordinamento precari della scuola, insieme al Comitato priorità alla scuola di Bologna. “Il 26 marzo è uno sciopero non solo sindacale ma anche politico e sociale per un diverso modello di scuola”, spiegano gli organizzatori, che puntano a coinvolgere “tutto il popolo della scuola pubblica: docenti, Ata, studenti, genitori e in generale cittadini democratici”. Anche per questo, sulla pagina dell’evento Facebook si precisa che “ai sensi del Dpcm del 2 marzo e circolare del Ministero dell’Interno del 6 marzo, è consentito lo spostamento per partecipare a manifestazioni“.