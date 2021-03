Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti di lunedì 22 marzo

Advertising

Gazzettino : Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 22 marzo 2021 - fisco24_info : Covid Veneto, Zaia: 'Oggi 981 contagi'. Dati 22 marzo: Le news sui casi di Coronavirus nel bollettino della regione… - sportface2016 : #Veneto: il bollettino e i numeri odierni del #22marzo #Coronavirus #COVID19 - fisco24_info : Covid contagi oggi, bollettino e tabella regioni 22 marzo: I dati regione per regione e le ultime notizie da Toscan… - HTO_tv : RT @arpaveneto: #aria aggiornamento #ARPAV livello zero in tutto il Veneto Vai al bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

ilgazzettino.it

I dati regione per regione e le ultime notizie da Toscana e Puglia, Lombardia e Lazio, Piemonte e Sardegna,e Campania Covid e contagi oggi, 22 marzo: ilregione per regione sul coronavirus in Italia. Le news in diretta dalle regioni, la tabella con contagi, ricoveri e morti dalla Toscana ......l'ultimoche ha fatto registrare 20 mila casi e 300 decessi . In zona rossa restano Campania, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia,e ...Il bollettino riguardante l’emergenza Coronavirus, con focus particolare sul Veneto, aggiornato a lunedì 22 marzo. La Regione veneta è in assoluto una delle più colpite dalla pandemia, dunque è ...Il presidente del Veneto vede la luce in fondo al tunnel grazie ai vaccini e spera che i dati di questa settimana migliorino per poter tornare in zona arancione ...