Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti di lunedì 22 marzo

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ilufficiale riguardante l’emergenza Coronavirus, in relazione alla situazione epidemiologica in, aggiornato a22. Tutti i dati sulla Regione più colpita d’Italia, dall’inizio della pandemia da Covid-19, importanti per comprendere l’andamento della curva epidemiologica. Nella giornata disi registrano 2.105 nuovi, 77, 9.240, 18.125 tamponi molecolari, 822 (+16) ricoverati in terapia intensiva, 6.952 (+26) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

I dati sui contagi regione per regione e le ultime notizie da Toscana e Puglia,e Lazio, Piemonte e Sardegna, Veneto e Campania Covid e contagi oggi, 22 marzo, in Italia: ilregione per regione sul coronavirus . Le news in diretta dalle regioni, la tabella ...Attesa per i nuovi numeri del. I ricoveri ordinari tornano sopra la soglia d'allerta del ... Caos inper le prenotazioni saltate, polemica con Aria:Il bollettino ufficiale riguardante l'emergenza Coronavirus, in relazione alla situazione epidemiologica in Lombardia, aggiornato a lunedì 22 marzo. Tutti i dati ...Ore 16.08 - Meno spostamenti nella prima settimana lockdown A una settimana dall’inizio del nuovo lockdown, in molte regioni le misure restrittive previste dal Governo continuan ...