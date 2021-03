Bollettino Covid Lazio oggi 22 marzo | 1 407 casi positivi -386 e 19 morti +4 D' Amato | «Balzo in avanti dei ricoveri»

(Di lunedì 22 marzo 2021)su oltre 9 mila tamponi nel(-5.490) e oltre 5 mila antigenici per un totale di circa 15 mila test, si registrano 1.407(-386), 19 i decessi (+4) e +576 i guariti....

Advertising

borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - SkyTG24 : Ema su #AstraZeneca: è un vaccino sicuro ed efficace - SkyTG24 : La decisione di #Ema sulla sicurezza del #vaccino #AstraZeneca: - CorriereCitta : Bollettino Covid Lazio: “Cauto ottimismo, massima attenzione ma balzo in avanti dei ricoveri” - fisco24_info : Covid Lazio, oggi 1.407 contagi e 700 a Roma: dati 22 marzo: Il bollettino con le ultime notizie sui casi di Corona… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Leggi anchecontagi oggi,e tabella regioni 22 marzo Le persone in isolamento domiciliare sono 12.877, 273 quelle in più guarite. Dei 43.418 casi positivi complessivamente accertati, ...Il totale dei casi positiviin Puglia è di 177.373 così suddivisi: 69.614 nella Provincia di ... Ilepidemiologico Regione Puglia 22.3.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/NNhEy(Adnkronos) - Sono 1.407 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 22 marzo. Si registrano altri 19 morti.Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-5.490) e oltre 5 mila antigenici per un totale di circa 15 mila test, si registrano 1.407 casi positivi (-386), 19 i decessi (+4) e +576 i ...