Bollettino coronavirus di oggi 22 marzo | 13 846 nuovi casi e 386 morti

(Di lunedì 22 marzo 2021) Diffuso il nuovodel. Si sono registrati 13.846e 386.ILSCARICABILE IN PDFToscanaIn Toscana sono 1.140 i...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 20 marzo: 23.832 nuovi casi e 401 morti - borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - SanitaInf : ?? Il bollettino del 22 marzo ??? - CorriereAlpi : [IL BOLLETTINO POMERIDIANO] Gli attualmente positivi sono in aumento di 474 persone rispetto alle 17 di domenica (t… - folucar : RT @Adnkronos: ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

Fondatori BioNTech: 'Dovremo convivere con il Covid' approfondimentoin Italia e nel mondo: news edi oggi. LIVE Sahin ha poi avvertito che la popolazione mondiale dovrà ...Genova - Sono 294 i nuovi casi di positività alriscontrati in Liguria nelle 24 ore, a fronte di 2.334 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 1.418 tamponi antigenici rapidi. I nuovi casi suddivisi a seconda della residenza ...AOSTA. Salgono a 565 le persone attualmente positive al Covid-19 in Valle d'Aosta secondo il bollettino di aggiornamento della Regione, con 287 tamponi effettuati in più e 131 persone sottoposte a tam ...CoronavirusIl bollettino con le ultime notizie sui casi di Coronavirus nella regione: 19 morti da ieri. D'Amato: Da oggi torniamo a 20 mila somministrazioni di vaccino al giorno Sono 1.407 i nuovi con ...