Bollettino Coronavirus di Lunedì 22 Marzo 2021, rapporto postivi/tamponi all’8,18% (Di lunedì 22 marzo 2021) In data 22 Marzo l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo che segue il fine settimana, è +0,41% (ieri +0,60%) con 3.400.877 contagiati totali, 2.732.482 dimissioni/guarigioni (+32.720) e 105.328 deceduti (+386); 563.067 infezioni in corso (-8.605). Ricoverati con sintomi +565 (28.049); terapie intensive +62 (3.510) con 227 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 169.196 tamponi totali (ieri 277.086) di cui 106.736 molecolari (ieri 169.175) e 62.460 test rapidi (ieri 107.911); 13.846 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 8,18% (ieri 7,27% – target 2%); rapporto positivi/casi testati non calcolabile per un errore nella trasmissione del dato nazionale dei casi testati. Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 2.118; Lombardia 2.105; Piemonte 1.521; Lazio 1.407; Campania ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) In data 22l’incremento nazionale dei casi, con il solito calo che segue il fine settimana, è +0,41% (ieri +0,60%) con 3.400.877 contagiati totali, 2.732.482 dimissioni/guarigioni (+32.720) e 105.328 deceduti (+386); 563.067 infezioni in corso (-8.605). Ricoverati con sintomi +565 (28.049); terapie intensive +62 (3.510) con 227 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 169.196totali (ieri 277.086) di cui 106.736 molecolari (ieri 169.175) e 62.460 test rapidi (ieri 107.911); 13.846 positivi (target 4.311);positivi/totali 8,18% (ieri 7,27% – target 2%);positivi/casi testati non calcolabile per un errore nella trasmissione del dato nazionale dei casi testati. Nuovi casi soprattutto in: Emilia Romagna 2.118; Lombardia 2.105; Piemonte 1.521; Lazio 1.407; Campania ...

