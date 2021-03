Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti di lunedì 22 marzo (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Bollettino ufficiale inerente all’emergenza Coronavirus, in relazione alla situazione epidemiologica in Campania, aggiornato a lunedì 22 marzo. Tutti i dati riguardanti contagi, morti e guariti per quanto concerne la Regione con capoluogo Napoli, tra le più colpite in Italia dall’inizio della pandemia da Covid-19. Nella giornata di oggi si registrano 1.313 nuovi contagi, 43 morti, 2.617 guariti, 10.671 tamponi molecolari, 171 (-2) ricoverati in terapia intensiva, 1.620 (+7) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilufficiale inerente all’emergenza Coronavirus, in relazione alla situazione epidemiologica in, aggiornato a22. Tutti i dati riguardantiper quanto concerne la Regione con capoluogo Napoli, tra le più colpite in Italia dall’inizio della pandemia da Covid-19. Nella giornata disi registrano 1.313 nuovi, 43, 2.617, 10.671 tamponi molecolari, 171 (-2) ricoverati in terapia intensiva, 1.620 (+7) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

