Bollettino 22 marzo 2021: la situazione in Italia (Di lunedì 22 marzo 2021) Bollettino 22 marzo 2021 in Italia: contagi, decessi, tamponi e vaccini. I dati aggiornati nel dettaglio con focus per regione Dai dati del Bollettino del 22 marzo 2021, il numero dei nuovi contagi complessivi in tutta Italia è pari a 13.846 e 386 decessi. Il numero dei contagi è come ogni lunedì apparentemente in calo con un tasso di positività pari all' 8,6% in seguito al minor numero di tamponi effettuati nella giornata di domenica. Di 62 unità consiste l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva e di 565 quelli nei reparti di degenza. Il numero dei tamponi effettuati è pari a 169.196 test, mentre 7.894.659 è la quantità di vaccini somministrati. Analizzando i dati con focus per regione, le terapie intensive maggiormente in difficoltà ...

