Blitz di Morra al centro vaccinale di Cosenza. Ecco come sono andate le cose. “L’ispezione è tra le prerogative di un parlamentare” (Di lunedì 22 marzo 2021) Sta suscitando molte polemiche il Blitz condotto sabato scorso dal parlamentare M5S e presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra, al centro vaccinale di cosenza e presso la sede dell’Asp dello stesso capoluogo calabrese. Ecco, dunque, secondo il racconto dello stesso esponente pentastellato, come sono andate le cose. “Sabato mattina – afferma Morra in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook – mi sono recato presso l’azienda sanitaria provinciale (ASP) di cosenza in viale degli Alimena per fare un controllo, esattamente come ho fatto ad ottobre scorso sempre nei locali di Serra Spiga e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Sta suscitando molte polemiche ilcondotto sabato scorso dalM5S e presidente della Commissione antimafia, Nicola, aldie presso la sede dell’Asp dello stesso capoluogo calabrese., dunque, secondo il racconto dello stesso esponente pentastellato,le. “Sabato mattina – affermain un video pubblicato sulla sua pagina Facebook – mirecato presso l’azienda sanitaria provinciale (ASP) diin viale degli Alimena per fare un controllo, esattamenteho fatto ad ottobre scorso sempre nei locali di Serra Spiga e ...

Corriere : «Il senatore Morra si è presentato in ufficio e ha chiesto chi fosse il responsabile. Subito dopo, ha iniziato ad i… - Ettore_Rosato : L'ultima giravolta è di Nicola #Morra, senatore anti-casta, eletto con i 5 Stelle. È stato eletto per cancellare i… - lucianonobili : #Scanzi salta la fila per vaccinarsi prima. #Morra non vuole essere da meno. E per far vaccinare i parenti fa il bl… - marcellone8 : RT @Alexandra5S5: Sabato il presidente della Commissione antimafia si è presentato negli uffici del Dipartimento di prevenzione dell’Aziend… - Chiaramilanista : #Morra -