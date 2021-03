Advertising

MediasetTgcom24 : Birmania, Borrell: 'Sanzioneremo responsabili colpo di Stato' #birmania -

Ultime Notizie dalla rete : Birmania Borrell

TGCOM

'Sanzioneremo undici persone coinvolte nel colpo di Stato' in'e nella repressione dei manifestanti'. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep, arrivando al consiglio Esteri. I capi delle diplomazie dei 27 daranno il via anche a altre ......" per il sindacato birmano Ctum e l'associazione Italia -.insieme che nei giorni scorsi hanno rivolto un appello all'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Joseph, e al nostro ..."Sanzioneremo undici persone coinvolte nel colpo di Stato" in Birmania "e nella repressione dei manifestanti". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, arrivando al consiglio Esteri.Bruxelles (Belgio), 22 mar. (LaPresse/AP) - L'Unione Europea imporrà sanzioni contro 11 funzionari in Birmania accusati di coinvolgimento nel colpo di stato ...