Birmania, 250 morti dall’inizio delle proteste antigolpe. Liberato giornalista Bbc sparito venerdì (Di lunedì 22 marzo 2021) Continuano a essere represse nel sangue le proteste antigolpe in Birmania, dove i militari che hanno preso il potere respingono con la violenza le manifestazioni che dal 1 febbraio agitano il Paese, dopo il rovesciamento del governo civile eletto di Aung San Suu Kyi. Sono 250 le persone morte finora, e centinaia i feriti, secondo l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici, organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia. Le ultime tre vittime risalgono a ieri: una è stata uccisa dalle forze di sicurezza a Monywa, nella regione di Sagaing, una è caduta dal quinto piano di un palazzo a Yangon mentre tentava di fuggire durante un’irruzione dei militari nella sede di una ong e una è stata uccisa nei giorni scorsi ma la sua morte non era stata registrata. Intanto Aung Thura, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Continuano a essere represse nel sangue lein, dove i militari che hanno preso il potere respingono con la violenza le manifestazioni che dal 1 febbraio agitano il Paese, dopo il rovesciamento del governo civile eletto di Aung San Suu Kyi. Sono 250 le persone morte finora, e centinaia i feriti, secondo l’Associazione per l’assistenza ai prigionieri politici, organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia. Le ultime tre vittime risalgono a ieri: una è stata uccisa dalle forze di sicurezza a Monywa, nella regione di Sagaing, una è caduta dal quinto piano di un palazzo a Yangon mentre tentava di fuggire durante un’irruzione dei militari nella sede di una ong e una è stata uccisa nei giorni scorsi ma la sua morte non era stata registrata. Intanto Aung Thura, ...

Advertising

capenottero : RT @guidoolimpio: Regimi Ansa/ Ha raggiunto quota 250 il bilancio delle persone morte in Birmania dall'inizio delle proteste anti golpe: lo… - SM_SaraMauri : RT @guidoolimpio: Regimi Ansa/ Ha raggiunto quota 250 il bilancio delle persone morte in Birmania dall'inizio delle proteste anti golpe: lo… - cjmimun : Sono almeno 250 i morti in Birmania dopo il golpe di inizio febbraio. Lo denuncia l'organizzazione non governativa… - ticinonews : Birmania: 250 morti dall’inizio delle proteste - giornaleradiofm : Birmania: 250 morti dall'inizio delle proteste anti golpe: (ANSA) - ROMA, 22 MAR - Ha raggiunto quota 250 il bilanc… -