Biophilic workplace | le ragioni per portare la natura negli uffici

(Di lunedì 22 marzo 2021) Siamo connessi con la natura. È scritto nel nostro DNA e ha un nome: si chiama biofilia, la propensione biologica a sentirci meglio in presenza di elementi naturali. Ed è il motivo per cui gli alberi e il verde in generale hanno un impatto positivo sulla vita delle persone, specie quelle che abitano le aree urbane: contribuiscono alla salute fisica e psicologica, con la riduzione di depressione, stress e ansia. Come ha stabilito un recente studio uscito dell’Università di Lipsia pubblicato su Scientific reports, che ha individuato una relazione tra presenza di verde vicino casa e una diminuzione dei casi di depressione.