Bild: sarà Xabi Alonso il nuovo allenatore del Borussia Mönchengladbach (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Sport Bild, Xabi Alonso, attualmente alla guida della Real Sociedad B (squadra satellite della Real Sociedad), prenderà il posto di Marco Rose sulla panchina del Borussia Mönchengladbach. Rose, infatti, sarà il nuovo allenatore del Borussia Dortmund. Xabi Alonso ha smesso di giocare nel 2017, ritirandosi quando era al Bayern Monaco. Nel 2018-19 ha iniziato ad allenare le giovanili del Real Madrid, dal 2019 allena la Real Sociedad B. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Sport, attualmente alla guida della Real Sociedad B (squadra satellite della Real Sociedad), prenderà il posto di Marco Rose sulla panchina del. Rose, infatti,ildelDortmund.ha smesso di giocare nel 2017, ritirandosi quando era al Bayern Monaco. Nel 2018-19 ha iniziato ad allenare le giovanili del Real Madrid, dal 2019 allena la Real Sociedad B. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

DendrocacaliaUs : RT @SuperFiammetta: 'Uno stile di vita che presto sarà nostro'. Processo a #Berlino: #migranti si muovono in branco durante la notte per ca… - nonpensante22 : RT @SuperFiammetta: 'Uno stile di vita che presto sarà nostro'. Processo a #Berlino: #migranti si muovono in branco durante la notte per ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Bild sarà Bomba dalla Germania: 'Xabi Alonso prossimo allenatore del Gladbach' ...Bomba dalla Germania - Secondo quanto riportato in mattinata dal quotidiano tedesco ' Bild ', ... Il prescelto dal Gladbach sarà, dunque, Xabi Alonso . Bomba dalla Germania - Ex talentuosissimo ...

Covid, ultime notizie. Il commissario Ue Breton: 'Il 14 luglio avremo l'immunità di gregge in Europa'. Vaccini, Galli: 'Seguire Germania non ... Il tema sarà discusso domani al vertice tra Merkel con i governatori dei Laender. Secondo una sondaggio della Bild, l'unione tra cristiano - democratici e cristiano - sociali bavaresi ha lasciato sul ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera ...Bomba dalla Germania - Secondo quanto riportato in mattinata dal quotidiano tedesco '', ... Il prescelto dal Gladbach, dunque, Xabi Alonso . Bomba dalla Germania - Ex talentuosissimo ...Il temadiscusso domani al vertice tra Merkel con i governatori dei Laender. Secondo una sondaggio della, l'unione tra cristiano - democratici e cristiano - sociali bavaresi ha lasciato sul ...