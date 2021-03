«Biden ha ragione, Putin è un killer»: il patetico show di Nancy Pelosi da Fazio (Video) (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Il megafono del globalismo è tornato a colpire. Stiamo parlando, ovviamente, di Fabio Fazio. Dopo aver steso un tappeto rosso a Carola Rackete per un grande spot a favore dell’immigrazione di massa, stavolta Fazio ha invitato a Che tempo che fa Nancy Pelosi, la pretoriana dei dem americani. Dal pulpito del servizio pubblico, il mellifluo conduttore ha così trasformato lo studio di Rai3 in una succursale del Partito democratico a stelle e strisce, o meglio in una tribuna di rancorosi antitrumpisti. Non disdegnando, anzi, di parlare a nome di tutto il nostro popolo: «Noi italiani siamo orgogliosi che sia lei, donna e italoamericana, la portavoce della Camera Usa». Insomma, ora Fazio si sente anche ambasciatore… Assalto al Congresso? «Come l’11 settembre» Con il suo solito modo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Il megafono del globalismo è tornato a colpire. Stiamo parlando, ovviamente, di Fabio. Dopo aver steso un tappeto rosso a Carola Rackete per un grande spot a favore dell’immigrazione di massa, stavoltaha invitato a Che tempo che fa, la pretoriana dei dem americani. Dal pulpito del servizio pubblico, il mellifluo conduttore ha così trasformato lo studio di Rai3 in una succursale del Partito democratico a stelle e strisce, o meglio in una tribuna di rancorosi antitrumpisti. Non disdegnando, anzi, di parlare a nome di tutto il nostro popolo: «Noi italiani siamo orgogliosi che sia lei, donna e italoamericana, la portavoce della Camera Usa». Insomma, orasi sente anche ambasciatore… Assalto al Congresso? «Come l’11 settembre» Con il suo solito modo di ...

Advertising

lumaca4377 : RT @Karm3nB: @Adnkronos E c'ha ragione. Ma chi voterebbe uno come Biden ? - ondameme : @Noor_and_Alaa Povero piccolo... ha ragione Biden per come giudica Putin, grazie per aver coraggio delle proprie azioni...???? - rocka1943 : @repubblica la pelosa è anche lei una nostalgica della guerra fredda come il suo capo Biden.Putin in questo caso ha… - ANTONIOPUGLIE21 : @repubblica Ha ragione due settimane fa Biden ha distribuito caramelle in Siria ( a pioggia) - Giuditt63656720 : @Adnkronos Ha ragione! Biden è un presidente fantoccio! Fatela finita -