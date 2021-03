Bernardeschi, ennesima occasione sprecata: per la Juve può partire (Di lunedì 22 marzo 2021) Il futuro di Federico Bernardeschi sarà probabilmente lontano da Torino. L’esterno bianconero sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative e la Juve a giugno è pronta a metterlo sul mercato. Nonostante la fiducia di Pirlo, che l’ha mandato in campo in 35 gare stagionali, l’esterno ex Fiorentina non ha convinto, finendo nel L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il futuro di Federicosarà probabilmente lontano da Torino. L’esterno bianconero sta disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative e laa giugno è pronta a metterlo sul mercato. Nonostante la fiducia di Pirlo, che l’ha mandato in campo in 35 gare stagionali, l’esterno ex Fiorentina non ha convinto, finendo nel L'articolo

Delpinsky : @LadiesAndGente @GiuSette7 E come? Nemmeno può giocare. Che dovrebbe fare? Guarda Bernardeschi, oggi ha fatto l'enn… - FinallySisa : RT @AleStile_94: Dopo l'ennesima partitaccia di Bernardeschi vorrei saper da @robymancio perché in Nazionale convoca lui e non @MPolitano16… - clemvinci : Oggi abbiamo fatto talmente schifo che l'ennesima prestazione dannosa di Bernardeschi è passata in sordina!! #JuveBenevento - PassioneGobba : Più della sconfitta sono imbarazzanti Bonucci ma soprattutto Bernardeschi, disastroso per l'ennesima volta. Incredibile. #JuveBenevento - AleStile_94 : Dopo l'ennesima partitaccia di Bernardeschi vorrei saper da @robymancio perché in Nazionale convoca lui e non… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi ennesima Pagelle Juventus. CR7 riparte da tre. Chiesa, pericolo costante Esce per infortunio ( 34' pt Bernardeschi 5,5 : entra a gara già decisa. Una sbavatura evitabile ... Ennesima prestazione positiva in una stagione di grande valore. Jolly. RABIOT 6 Qualche sgroppata ...

Brinda il Porto, eliminata la Juve Doppio cambio Juve: Bernardeschi prende il posto dell'esausto Chiesa, mentre Kulusevski rileva ... Per la Juve l'ennesima amarezza . Anche se stasera ce l'ha messa tutta e meritava miglior sorte.

Bernardeschi ancora da terzino. Ennesimo ruolo, ma solo così può guadagnarsi la Juve TUTTO mercato WEB Bernardeschi, ennesima occasione sprecata: per la Juve può partire Il futuro di Federico Bernardeschi sarà probabilmente lontano da Torino. L'esterno bianconero sta disputando una stagione ben al di sotto delle Pirlo con il Benevento l'ha schierato terzino, ma non ha ...

Juventus, Emerson Palmieri e Jorginho possibile rinforzi estivi La sconfitta contro il Benevento ha messo in evidenza per l'ennesima volta i limiti della rosa della Juventus soprattutto in alcuni ruoli specifici. L'esperimento Bernardeschi come terzino ...

