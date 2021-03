Berlusconi governa, riecco i veleni. Il giornale di De Benedetti: «Lui e Dell’Utri indagati per strage» (Di lunedì 22 marzo 2021) Quattro archiviazioni non sono bastate. Al quinto tentativo la procura di Firenze avrebbe fatto centro e quindi rimestare la storia che vede Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri possibili mandanti delle stragi mafiose del 1992-93. Entrambi sarebbero indagati «per concorso in strage». A svelarlo, il Domani, giornale di cui è editore Carlo De Benedetti, da sempre acerrimo nemico del Cavaliere. Secondo l’articolo, «le indagini sugli attentati di Firenze, Roma e Milano sono a un punto dove non erano mai arrivate». Tecnicamente sarebbe una fuga di notizia. In realtà è una non-notizia, dal momento che la stessa vicenda riemerge carsicamente quando serve. Ora serve perché Berlusconi è di nuovo al governo. Il “Domani” batte la solita pista Ma torniamo alla vicenda ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Quattro archiviazioni non sono bastate. Al quinto tentativo la procura di Firenze avrebbe fatto centro e quindi rimestare la storia che vede Silvioe Marcellopossibili mandanti delle stragi mafiose del 1992-93. Entrambi sarebbero«per concorso in». A svelarlo, il Domani,di cui è editore Carlo De, da sempre acerrimo nemico del Cavaliere. Secondo l’articolo, «le indagini sugli attentati di Firenze, Roma e Milano sono a un punto dove non erano mai arrivate». Tecnicamente sarebbe una fuga di notizia. In realtà è una non-notizia, dal momento che la stessa vicenda riemerge carsicamente quando serve. Ora serve perchéè di nuovo al governo. Il “Domani” batte la solita pista Ma torniamo alla vicenda ...

Advertising

SecolodItalia1 : Berlusconi governa, riecco i veleni. Il giornale di De Benedetti: «Lui e Dell’Utri indagati per strage»… - Marilen36113366 : Chi governa la Lombardia sono gli stessi che ora sono al fianco di Draghi. Hanno distrutto la Lombardia come per ve… - bitfulmind : @paolo97745638 @PensieroIrrive @GiorgiaMeloni FdI esiste da fine 2012. Berlusconi ha governato col PD nel governo M… - LuceForte2 : RT @pino_mini: Ultime notizie: Il tentativo miserabile di riabilitarsi a mezzo campagna stampa è fallito. La magistratura conferma: Berlusc… - MarceVann : RT @carlakak: @aniello7779 @Simone98RC @FArbitrio È Di maio che governa con questa feccia e che è arrivato a tessere gli elogi di qualcuno… -