Benji & Fede: le congratulazioni di Rossi per le nozze dell’amico (Di lunedì 22 marzo 2021) Benjamin Mascolo ha chiesto la mano a Bella Thorne Benjamin Mascolo, cantante dell’ormai ex duo Benji e Fede ha chiesto la mano alla compagna, l’attrice e modella americana Bella Thorne. La notizia ha fatto il giro del web visto il sì svelato proprio suo social (con un post su Instagram) e non si è fatta mancare anche la reazione di Federico Rossi (attualmente impegnato con Paola di Benedetto). Su Twitter il cantante ha tirato fuori una vecchia ironica foto. congratulazioni a mio fratello, non vedo l’ora che ci sia la festa! Intanto guarda cosa ho ritrovato hahahah pic.twitter.com/qgbt9lZjKu — Fede (@FedeFedeRossi) March 21, 2021 Benji e Bella, intanto si preparano così a un passo importante. I due fanno ormai ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Benjamin Mascolo ha chiesto la mano a Bella Thorne Benjamin Mascolo, cantante dell’ormai ex duoha chiesto la mano alla compagna, l’attrice e modella americana Bella Thorne. La notizia ha fatto il giro del web visto il sì svelato proprio suo social (con un post su Instagram) e non si è fatta mancare anche la reazione dirico(attualmente impegnato con Paola di Benedetto). Su Twitter il cantante ha tirato fuori una vecchia ironica foto.a mio fratello, non vedo l’ora che ci sia la festa! Intanto guarda cosa ho ritrovato hahahah pic.twitter.com/qgbt9lZjKu —(@) March 21, 2021e Bella, intanto si preparano così a un passo importante. I due fanno ormai ...

