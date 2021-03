Benitez ritorna sulla finale di Istanbul: “Non siamo stati fortunati, abbiamo eliminato Juve e Chelsea” (Di lunedì 22 marzo 2021) Rafa Benitez è pronto a tornare in pista dopo l'addio al Dalian, club cinese nel quale il grande allenatore spagnolo ha allenato negli ultimi due anni. L'ex mister di Inter, Liverpool, Real Madrid e Napoli è tornato a parlare e ha citato in particolare la famosa finale di Istanbul, che il suo Liverpool vinse ai rigori contro il Milan dopo un rocambolesco 3-3: "Tutti ricordano Istanbul come se fossimo stati fortunati nella finale vinta contro il Milan. Ma non siamo stati fortunati a vincere la Champions League perché abbiamo eliminato club come la Juventus (nei quarti di finale), che era una squadra molto forte. E abbiamo giocato ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) Rafaè pronto a tornare in pista dopo l'addio al Dalian, club cinese nel quale il grande allenatore spagnolo ha allenato negli ultimi due anni. L'ex mister di Inter, Liverpool, Real Madrid e Napoli è tornato a parlare e ha citato in particolare la famosadi, che il suo Liverpool vinse ai rigori contro il Milan dopo un rocambolesco 3-3: "Tutti ricordanocome se fossimonellavinta contro il Milan. Ma nona vincere la Champions League perchéclub come lantus (nei quarti di), che era una squadra molto forte. Egiocato ...

Advertising

ItaSportPress : Benitez ritorna sulla finale di Istanbul: 'Non siamo stati fortunati, abbiamo eliminato Juve e Chelsea' -… - 1926Azzurro : @TutelaMagliaNA @chourmo_oi Ma se ritorna Macron con Benitez in panchina, ci danno un David Lopez in omaggio? -

Ultime Notizie dalla rete : Benitez ritorna Un napoletano con la fascia da capitano: Paolo Cannavaro L'appuntamento con la squadra partenopea è rimandato alla stagione 2006 - 2007, quando il Napoli ritorna in serie A dopo il fallimento della retrocessione e con la promozione, la società del 'nuovo' ...

Maurizio Sarri ritorna in panchina: prima intesa con una big di A De Laurentiis sta valutando in queste ore anche un altro grande ex, Rafa Benitez , che negli scorsi giorni si è detto disponibile: 'Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma ...

Benitez torna sulla finale di Istanbul: "Non siamo stati fortunati" Milan News Rafa Benitez più lontano dal Napoli Rafael Benitez, di ritorno in Europa dopo l’esperienza in Cina, in un’intervista al Daily Mail ha fissato come priorità numero uno un suo ritorno in Premier League: “La mia priorità è l’Inghilterra, p ...

Benitez snobba il Napoli: ‘La mia priorità è la Premier’ Nelle ultime settimane si era ipotizzato un suo ritorno a Napoli, ma Rafa Benitez ha idee diverse per il proprio futuro. Intervistato dal Daily Mail, il tecnico ha spiegato: “La mia priorità è ...

L'appuntamento con la squadra partenopea è rimandato alla stagione 2006 - 2007, quando il Napoliin serie A dopo il fallimento della retrocessione e con la promozione, la società del 'nuovo' ...De Laurentiis sta valutando in queste ore anche un altro grande ex, Rafa, che negli scorsi giorni si è detto disponibile: 'Ho un grande rapporto coi napoletani e seguo ancora la squadra, ma ...Rafael Benitez, di ritorno in Europa dopo l’esperienza in Cina, in un’intervista al Daily Mail ha fissato come priorità numero uno un suo ritorno in Premier League: “La mia priorità è l’Inghilterra, p ...Nelle ultime settimane si era ipotizzato un suo ritorno a Napoli, ma Rafa Benitez ha idee diverse per il proprio futuro. Intervistato dal Daily Mail, il tecnico ha spiegato: “La mia priorità è ...