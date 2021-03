Benevento, giornata mondiale dell’acqua: incontro online del Comitato Sannita ABC (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In occasione della giornata mondiale dell’acqua il Comitato Sannita ABC ha organizzato per il 24.03.2012, un incontro on-line con le scuole dal titolo “Sorella Acqua” con la partecipazione dell’Arcivescovo di Benevento mons. Felice Accrocca e di padre Alex Zanotelli. Numerosi gli Istituti scolastici che hanno aderito: il Virgilio di Benevento (Liceo artistico – Liceo scientifico e classico di San Giorgio del Sannio), Liceo classico Giannone, Istituto paritario “De La Salle”, Istituto G.B.B. Lucarelli, I.I.S. Galilei -Vetrone, Istituto don Peppe Diana di Morcone ed I.I.S. E. Fermi di Montesarchio. L’evento ha lo scopo di far riflettere i ragazzi sulle disastrose conseguenze dei cambiamenti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– In occasione dellailABC ha organizzato per il 24.03.2012, unon-line con le scuole dal titolo “Sorella Acqua” con la partecipazione dell’Arcivescovo dimons. Felice Accrocca e di padre Alex Zanotelli. Numerosi gli Istituti scolastici che hanno aderito: il Virgilio di(Liceo artistico – Liceo scientifico e classico di San Giorgio del Sannio), Liceo classico Giannone, Istituto paritario “De La Salle”, Istituto G.B.B. Lucarelli, I.I.S. Galilei -Vetrone, Istituto don Peppe Diana di Morcone ed I.I.S. E. Fermi di Montesarchio. L’evento ha lo scopo di far riflettere i ragazzi sulle disastrose conseguenze dei cambiamenti ...

Advertising

ZZiliani : Oggi 21 marzo, primo giorno di primavera, la sola cosa certa è che la #Juventus non vincerà il 10* scudetto: che al… - forumJuventus : Pirlo post #JuveBenevento: 'Incappati in una giornata storta. Dobbiamo cambiare la testa, non i nostri piani' ???… - anteprima24 : ** #Benevento, giornata mondiale dell'#Acqua: incontro online del Comitato Sannita ABC ** - luigicava2005 : RT @O_Strunz: 21 marzo 2021, il #Benevento vince a #Torino contro la #Juventus: celebrata degnamente la giornata mondiale della poesia. (L… - O_Strunz : 21 marzo 2021, il #Benevento vince a #Torino contro la #Juventus: celebrata degnamente la giornata mondiale della p… -