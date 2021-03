Bella Thorne | dalla proposta di matrimonio alle nozze con Benji | tutti i dettagli

(Di lunedì 22 marzo 2021)e Benjamin Mascolo si sposano! A rendere la notizia ufficiale sono stati proprio l’attrice e l’artista attraverso i loro profili social. Per la gioia dii fan che seguono davvero con grande affetto questa coppia che fa sognare! Una storia d’amore da favola raccontata giorno per giorno sui social. “Lei ha detto di sì” ha così dato l’annuncio l’ex membro del duo musicalee Fede. Nelle storie su Instagram,ha anche mostrato l’anello che le ha regalato il suo futuro sposo per farle ladi. E sempre sui social network, la coppia si è mostrata al settimo cielo, tra sorrisi raggianti e occhi che sembrano parlare chiaramente d’amore. Ma che cosa sappiamo sulle futuredi ...

Advertising

barnes1940s : RT @fineelinexwalls: bella thorne si sposa ma io sono ancora qui - vaillant_mike : RT @crush_celebs: Bella Thorne ?????? - _funzioniamo : RT @fineelinexwalls: bella thorne si sposa ma io sono ancora qui - seestrena : Bella Thorne anuncia su compromiso con su novio, Benjamin Mascolo - Iovemyidols : RT @fineelinexwalls: bella thorne si sposa ma io sono ancora qui -

Ultime Notizie dalla rete : Bella Thorne

Che non abbia gradito i commenti di Pio e Amedeo in diretta tv? Il matrimonio di Benji e lo sfogo di Elettra Lamborghini Notizie più allegre per Benjamin Mascolo e, che sui social hanno ...Benjamin Mascolo esono pronti alle nozze . A quanto pare lei ha accettato la sua proposta: "She said YES" (Ha detto sì), ha scritto Benji, postando su Instagram una foto abbracciato alla fidanzata che ...Ecco chi sono gli amici celebri che hanno commentato il post dell'annuncio del fidanzamento ufficiale di Benjamin Mascolo e Bella Thorne! Uno tra i primi a lasciare il suo messagg ...Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sposano! A rendere la notizia ufficiale sono stati proprio l’attrice e l’artista attraverso i loro profili social. Per la gioia di tutti i fan che seguono davvero ...