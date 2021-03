Belen Rodriguez | la replica alle battute di Pio e Amedeo | “Serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”

Advertising

infoitcultura : Amici 20, Belen Rodriguez sbotta sui social dopo la battuta di Pio e Amedeo su De Martino e la gravidanza - tempoweb : Belen Rodriguez è incinta ma resta super sexy: la foto col pancino scatena i fan #belenrodriguez… - gossipnewitalia : Dopo le battute di Pio e Amedeo su Stefano De Martino ad Amici di Maria De Filippi, arriva la replica di Belén Rodr… - fashiongenus : Belén Rodriguez a «C’é Posta per te» con capezzoli in vista, e se fosse un atto femminista? - AnnamariaTortor : Belen Rodriguez: “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche la bocca”. Frecciata a Pio e Amedeo… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Cecilia e, nell'ultimo scatto di Instagram, fanno scintille: insieme sono due bombe d'eros Sono le due sorelle più seguite d'Italia, e sono due bellezze in grado di lasciare i followers senza ...Tutto è cominciato quando si sono presentati in studio e hanno fatto ironia sulla nuova gravidanza di, che è in attesa della dolce Luna Marie . Nel corso dello sketch hanno preso in ...Dopo la prima puntata del serale di Amici, sui social è giunta la replica di Belen Rodriguez alla battuta di Pio e Amedeo, ospiti del talent. Tra le risate dei presenti in studio, i due comici hanno ...Belen Rodriguez è una delle più belle donne del mondo dello spettacolo in Italia e non perde tutto il suo fascino nonostante sia ...