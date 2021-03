Bel tempo e temperature in aumento (Di lunedì 22 marzo 2021) Una settimana di inizio primavera: sotto quale cielo a Bergamo? Risponde il Centro Meteo Lombardo con il bollettino curato da Antonio Marioni. ANALISI GENERALE Un promontorio di alta pressione si estende sull’Europa occidentale e in queste ore si sta spostando lentamente verso est. Nelle prossime ore inizierà a interessare anche la Lombardia interrompendo l’afflusso di aria fredda che ci ha interessato negli ultimi giorni. tempo quindi bello con temperature destinate a crescere. Lunedì 22 marzo 2021 tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con qualche addensamento sulle Alpi più settentrionali ma senza precipitazioni. In serata qualche passaggio nuvoloso su est regione. temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 14 e 16°C. Minime in calo e comprese tra -3 e 3°C. Martedì 23 ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Una settimana di inizio primavera: sotto quale cielo a Bergamo? Risponde il Centro Meteo Lombardo con il bollettino curato da Antonio Marioni. ANALISI GENERALE Un promontorio di alta pressione si estende sull’Europa occidentale e in queste ore si sta spostando lentamente verso est. Nelle prossime ore inizierà a interessare anche la Lombardia interrompendo l’afflusso di aria fredda che ci ha interessato negli ultimi giorni.quindi bello condestinate a crescere. Lunedì 22 marzo 2021Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque con qualche addensamento sulle Alpi più settentrionali ma senza precipitazioni. In serata qualche passaggio nuvoloso su est regione.: massime in pianura ine comprese tra 14 e 16°C. Minime in calo e comprese tra -3 e 3°C. Martedì 23 ...

