Beckham vuole portare Cristiano Ronaldo all’Inter

(Di martedì 23 marzo 2021) Se la Juventus non vincerà lo Scudetto (impresa oggi assai titanica) e dopo essere uscita di scena dalla Champions League sicuramente potrebbe pensare a rinunciare ache dopo tre assalti alla coppa delle grandi orecchie fallite. L'ex centrocampista del Manchester United e dell'Inghilterra, Davide ora co-proprietario dell'Inter Miami, ha detto che il club è sempre interessato all'arrivo nella MLS di grandi stelle del calcio. “Quando abbiamo annunciato la creazione dell'Inter Miami, si è sempre parlato di quali giocatori avremmo acquistato, uno tra, Messi o Neymar. Queste discussioni saranno sempre attuali nel nostro club. Non penso che sarà difficile per i calciatori accettare di trasferirsi nel nostro club perché Miami è un posto fantastico e attrae chi di loro ha giocato in Europa", ...

