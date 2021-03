Beautiful spoiler 27 marzo – 2 aprile 2021 | Thomas inganna Steffy e Ridge

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 22 marzo 2021), il cui titolo originale è “The bold and the” ci riserva sempre novità interessanti, ecco perché è la soap che avvince da tanto tempo. Le anticipazioni dal 27al 2, ci svelano che torneremo presto a parlare di. Il padre e la sorella del misterioso protagonista, staranno dalla sua parte, convinti che egli sia davvero cambiato.anticipazioni e trame dal 27al 2: Hope ricadrà nella trappola dinon è cambiato proprio per niente, né ha intenzione di farlo. Il suo chiodo fisso è sempre la giovane Logan, con continuerà a sconvolgere., in buona fede, ...