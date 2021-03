Beautiful | CAROLINE | siamo sicuri che è morta? Tutti i rumor dall’America

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 22 marzo 2021) Paragonata ad altre soap opera made in USA,è la meno fantascientifica, se teniamo conto che in altri show del genere, come Days Of Our Lives o General Hospital, si possono facilmente trovare nelle trame i “ritorni” di personaggi dalla tomba, sosia, gemelli o, addirittura, escamotage quali maschere che permettono a certi personaggi di assumere l’aspetto di altri, nonché microchip nel cervello che consentono di trasferire la memoria di persone morte in altre. Ripescando soap opera ormai cancellate come Sentieri, inoltre, verrà facile ricordare una storyline addirittura sulla clonazione umana! Il mondo dei Forrester di rado si è spinto troppo in là e alla fine i casi di morti apparenti si contano sulle dita di una mano, come quelle di Taylor Hayes o Macy Alexander Sharpe. Eppure questi casi sporadici sono bastati a rendere opinione comune che la morte, anche a ...