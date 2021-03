Beautiful anticipazioni | Thomas continua a manipolare tutti | Brooke lo smaschera?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 22 marzo 2021) Che cosa succederà nella puntata diin onda domani, 23 marzo 2021? Come sempre ve lo raccontiamo nelle nostreche ci portano a Los Angeles e ci rivelano cosa accadrà nel prossimo appuntamento. Come avrete vistoha ormai ufficializzato la sua relazione con Zoe ma è tutta una tattica. Vuole infatti che i suoi familiari credano che abbia dimenticato Hope e che sia pronto a voltare pagina. Vuole anche che la giovane Logan in qualche modo torni a fidarsi di lui e chissà, magari si ingelosisca anche. Nella mente diabolica discattano dei meccanismi davvero difficili da spiegare. Ma una cosa è certa: anche in questo casosta manipolando, in particolare Zoe che non se ne rende conto e crede di essere davvero importante per lo stilista. Ma ...