Battaglia | Campidoglio deve ascoltare grido aiuto centri municipali

(Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Ridurre i canoni 2020 e 2021 a causa delle minori entrate derivanti dalle prolungate chiusure causa Covid deisportivi: la richiesta che arriva, ancora una volta e per l’ennesima volta, dalle rappresentanze delle associazioni e dalle societa’ sportive dilettantistiche romane alla Giunta di Roma Capitale sembra cadere nel vuoto.” “Eppure, a leggere l’appello del mondo sportivo, le risorse per venire incontro a questa difficolta’ ci sono. Scaricare la responsabilita’ sui Municipi non e’ una soluzione, anzi sarebbe auspicabile che ilconvochi i Municipi si’ da avviare un percorso omogeneo su tutto il territorio romano per venire incontro alle evidenti difficolta’ dello sport di base.” “Si ascolti questa esigenza e ci si prepari al futuro. Lo sguardo lungo e attento alle criticita’ della nostra citta’, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Battaglia Campidoglio

RomaDailyNews

...e di persone comuni che hanno approfittato dell'esposizione della salma al pubblico in. ... conoscerà i motivi della sua morte, una lungadurata un anno contro l'ictus che lo ha ...Alla fine dopo vent'anni Roma ha un Regolamento del Verde. In Consiglio la lungadegli emendamenti si è risolta la scorsa settimana con un voto contrastato: su quarantotto ... il...Il consigliere di Trump ha annunciato che l’ex presidente tornerà sui social probabilmente in due o tre mesi con un suo network.Senza se e senza ma, siamo al fianco dell’Unione Inquilini in questa battaglia di civiltà ... L’approvazione in Campidoglio della Convenzione Sociale, cioè dell’avvio del “Social Housing” come ...