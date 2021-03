Bassetti choc | “Ecco cosa accadrà questa estate”

(Di lunedì 22 marzo 2021) Solo ieri il ministro Speranza aveva annunciato di come sarà la nostra secondaal tempo del Coronavirus? Intervistato a Domenica In, Speranza – da sempre capofila dell’area rigorista del governo – lascia filtrare parole di un cauto ottimismo. “Per l’sono ottimista, sono stato sempre quello più duro e realista che era costretto a dire sempre la verità, ma ora ci sono le ragioni per guardare con più fiducia alle prossime settimane. Questo però è ancora un momento difficile, dobbiamo conservare tutte le precauzioni ma con il passare delle settimane la situazione andrà gradualmente a migliorare, e già in primavera e poi nel corso dell’vedremo un miglioramento significativo. Sicuramente faremo un’diversa rispetto al periodo attuale. Ma non ci sarà un momento X, sarà un percorso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti choc

Il Tempo

Barbara d'Urso manda in onda a Live - Non è la d'Urso il cartellocon i dati dei vaccinati in Italia (2,73% della popolazione). Anche Matteo, medico e direttore del reparto Malattie ...sulla variante - Covid: il vaccino ora è a rischio*Uno dietro l’altro, a decine, i camion dell’esercito incolonnati nel silenzio dell’alba, trasportavano i morti di Bergamo, quelli per i quali non c’era più posto nel cimitero della città, verso i for ...Oggi pomeriggio in Santa Maria Forisportam l’ultimo addio al sindaco . Potranno entrare solo le prime duecento persone che arriveranno ...