Basket Serie A: Milano piega Cantù. Akele giustizia Cremona allo scadere. Bene Venezia (Di lunedì 22 marzo 2021) Bologna, 22 marzo 2021 " Dopo i tre anticipi giocati venerdi e sabato e tenendo presente del rinvio causa Covid del big match tra Brindisi e Sassari, erano soltanto tre le gare della ventitreesima ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Bologna, 22 marzo 2021 " Dopo i tre anticipi giocati venerdi e sabato e tenendo presente del rinvio causa Covid del big match tra Brindisi e Sassari, erano soltanto tre le gare della ventitreesima ...

Advertising

repubblica : Basket, serie A: Milano vince il derby con Cantù e allunga in vetta, bene Treviso e Venezia - sowmyasofia : La ventitreesima giornata di Basket-Serie A - CUS_FI_basket : Linguacce e facce serie...ma solo per finta?? Ci trovate in campo praticamente tutti i giorni! Un saluto da Pulcini… - princigallomich : BASKET SERIE A2 – RISULTATI, CLASSIFICHE E PROSSIME PARTITE - princigallomich : BASKET SERIE A2 – L’Eurobasket è più energica e vince a San Severo. Il finale: 53 – 69 -