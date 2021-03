Basket, EuroCup 2020-2021: la Virtus Bologna sfida Badalona nei quarti di finale (Di lunedì 22 marzo 2021) Inizia domani per la Virtus Bologna la caccia alle semifinali di EuroCup 2020-2021 e nella prima sfida dei quarti di finale gli emiliani ospitano lo Joventut Badalona. Una sfida al meglio delle tre partite, dove Teodosic e compagni puntano a far valere il fattore campo, anche se ovviamente sarà un campo senza spettatori. In campo scendono due club storici ed entrambi già campioni di EuroLeague in passato. La Virtus Segafredo Bologna è ancora imbattuta in stagione e avrà il vantaggio del campo di casa per tutti i playoff grazie a un roster costellato di stelle che include l’MVP della Regular Season Milos Teodosic, l’MVP del Top 16 Vince Hunter e il capocannoniere Marco Belinelli. Lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Inizia domani per lala caccia alle semifinali die nella primadeidigli emiliani ospitano lo Joventut. Unaal meglio delle tre partite, dove Teodosic e compagni puntano a far valere il fattore campo, anche se ovviamente sarà un campo senza spettatori. In campo scendono due club storici ed entrambi già campioni di EuroLeague in passato. LaSegafredoè ancora imbattuta in stagione e avrà il vantaggio del campo di casa per tutti i playoff grazie a un roster costellato di stelle che include l’MVP della Regular Season Milos Teodosic, l’MVP del Top 16 Vince Hunter e il capocannoniere Marco Belinelli. Lo ...

Advertising

d_fantini : Una strana Virtus Bologna questa sera, in cerca di risposta dopo la sconfitta con Brindisi, ma in amministrazione c… - giacot44 : Ultimo appuntamento con le #ItalianeinEuropa! Oggi parliamo della @Virtusbo, candidata num. 1 alla vittoria finale… - RSIsport : ?? Finisce ai quarti di finale l'avventura in #EuroCup dell'Elfic Friborgo, battuto dal Flammes Carolo #RSISport - OA_Sport : Basket femminile: la Reyer Venezia si prende di forza l'approdo alle semifinali di EuroCup. Con Carangelo e Howard,… - teletext_ch_it : Basket: l'Elfic ai quarti di EuroCup -