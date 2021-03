Bari, Semenzato: “Puniti al primo errore ma non ci demoralizziamo. Dispiace per i tifosi” (Di lunedì 22 marzo 2021) Momento assai complicato a Bari con la squadra pugliese incappata ieri in una sconfitta pesante sul terreno del Catanzaro. Neanche il terzo posto è sicuro per i pugliesi che rischiano di essere sorpassati proprio dai calabresi. Il calciatore Daniel Semenzato è intervenuto questa mattina ai microfoni di RadioBari per condividere il proprio pensiero sul malessere che attanaglia la squadra di Carrera: "Sicuramente l'arrivo del mister ha portato freschezza ed entusiasmo, lo avevamo perso prima (con Auteri ndr.). Purtroppo ultimamente stiamo incappando in sconfitte che pesano: non dobbiamo abbatterci, e dobbiamo continuare a fare del nostro meglio. In questo momento la minima disattenzione viene punita: dobbiamo essere più attenti e cattivi sotto questo aspetto. Anche ieri abbiamo dimostrato di esserci: gli episodi non stanno girando a ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 marzo 2021) Momento assai complicato acon la squadra pugliese incappata ieri in una sconfitta pesante sul terreno del Catanzaro. Neanche il terzo posto è sicuro per i pugliesi che rischiano di essere sorpassati proprio dai calabresi. Il calciatore Danielè intervenuto questa mattina ai microfoni di Radioper condividere il proprio pensiero sul malessere che attanaglia la squadra di Carrera: "Sicuramente l'arrivo del mister ha portato freschezza ed entusiasmo, lo avevamo perso prima (con Auteri ndr.). Purtroppo ultimamente stiamo incappando in sconfitte che pesano: non dobbiamo abbatterci, e dobbiamo continuare a fare del nostro meglio. In questo momento la minima disattenzione viene punita: dobbiamo essere più attenti e cattivi sotto questo aspetto. Anche ieri abbiamo dimostrato di esserci: gli episodi non stanno girando a ...

