Bari, nel carcere si potrà celebrare il matrimonio civile: arriva lo sportello comunale dei servizi demografici (Di lunedì 22 marzo 2021) Approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Comune e Casa circondariale: i detenuti potranno ottenere anche certificati, carte di identità, atti di riconoscimento di paternità Leggi su repubblica (Di lunedì 22 marzo 2021) Approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Comune e Casa circondariale: i detenuti potranno ottenere anche certificati, carte di identità, atti di riconoscimento di paternità

Advertising

BariLive : Bari: Spaccio nel Barese, definitive le condanne per i 26 affiliati del clan Strisciuglio: blitz all'alba - rep_bari : Bari, nel carcere si potrà celebrare il matrimonio civile: arriva lo sportello comunale dei servizi demografici [di… - UNDMofficial : New post: Carlos Modugno, 25enne morto nel tragico incidente a Bari: la dinamica - baritoday : Spaccio nel Barese, definitive le condanne per i 26 affiliati del clan Strisciuglio: blitz all'alba per gli arresti… - PugliaStream : Tragedia nel Barese: 25enne muore trafitto dal guardrail -