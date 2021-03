Bari, in strada alle 6 del mattino per lavorare. Muore trafitto dal guardrail un papà di 25 anni (Di lunedì 22 marzo 2021) Incidente stradale alle porte di Bari: il conducente di un furgoncino perde il controllo del mezzo andando così a sbattere contro il guardrail. (Getty Images)Un 25enne è deceduto in un incidente stradale verificatosi alle 6 del mattino sulla strada provinciale tra Modugno e Carbonara, centri alle porte di Bari. La vittima, Carlos Modugno, di Bari, viaggiava a bordo di un furgoncino aziendale guidato da un collega 22enne, originario di Palo del Colle. Il conducente è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata, mentre per il 25enne i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I due, dipendenti di una ... Leggi su formatonews (Di lunedì 22 marzo 2021) Incidenteleporte di: il conducente di un furgoncino perde il controllo del mezzo andando così a sbattere contro il. (Getty Images)Un 25enne è deceduto in un incidentele verificatosi6 delsullaprovinciale tra Modugno e Carbonara, centriporte di. La vittima, Carlos Modugno, di, viaggiava a bordo di un furgoncino aziendale guidato da un collega 22enne, originario di Palo del Colle. Il conducente è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata, mentre per il 25enne i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I due, dipendenti di una ...

