(Di lunedì 22 marzo 2021) Iltravolge la Real Sociedad in trasferta e lancia una Real e Atletico.I blaugrana hanno superato con un netto 6-1 i baschi grazie a una prestazione convincente da parte dell'intera squadra che crede ancora di poter vincere la Liga. Intanto sono arrivate le dichiarazioni di Ronald, tecnico dei catalani, intervenuto in conferenza stampa al termine del match."Abbiamoun bel, innanzitutto a noi stessi. Siamo in un buon momento, la squadra crede nei propri mezzi e sta bene fisicamente. Abbiamo migliorato qualcosa, ma non è questa vittoria che ci mette in lista per vincere il campionato. Restiamo nella scia dell'Atletico anche se il Real Madrid ultimamente sta facendo meglio.unaall'ultima ...

Advertising

Mediagol : #Barcellona, Koeman soddisfatto: 'Lanciato un messaggio preciso, sarà lotta fino all'ultima gara' - MTibete : Lo immaginavo. D’altronde il Barcellona ha più appeal, troverà Koeman, olandese come lui. Peccato perché sarebbe st… - mikelelomb : @gianlui62256426 Koeman e' stato il suo allenatore in nazionale. Credo che vada al Barcellona anche Depay. Due acquisti ottimi a costo zero - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'Era importante riavere un presidente, dà tranquillità' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BARCELLONA - Koeman: 'Era importante riavere un presidente, dà tranquillità' -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman

IN DISCESA ? Un invito a nozze per la truppa di, che con un Messi in versione marziano non può che avere vita facile. Certo, i Blaugrana devono comunque sudare per mezzora abbondante tessendo ......, che solletica la fantasia di Memphis Depay. La prospettiva esaltante è quella di giocare al fianco di Messi e per la stima rimasta immutata nel tempo di un allenatore come Ronald. ...Dopo la goleada sul campo della Real Socieda (6-1) per il Barcellona di Koeman è tornato il sereno. Non per Miralem Pjanic che – in panchina per 90 minuti – è tornato in campo a lavorare insieme al pr ...Il crollo interno della Juventus contro il Benevento e la vittoria concitata del Milan al Franchi sono stati i due highlights della ventottesima giornata di Serie A, ma il piatto forte è stato sicuram ...