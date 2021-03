Barbecue sotto accusa: "È inquinante, fa male". E adesso c'è chi lo vieta (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessandro Imperiali Alcuni esponenti del partito dei verdi, a Brighton & Hove, in Gran Bretagna, hanno deciso di promuovere una battaglia in consiglio comunale contro i Barbecue poiché ritenuti inquinanti e dannosi. Non è la prima volta che vengono vietati Alcuni esponenti del partito dei Verdi durante una seduta del consiglio comunale di Brighton & Hove, una località della Gran Bretagna nell'East Sussex, hanno portato avanti una proposta contro i Barbecue. La motivazione è il riscaldamento globale. Per quanto bizzarro possa apparire il vietare le grigliate nei parchi, sulla spiaggia o più generalmente negli spazi comuni, non si tratta, a loro dire, di una dichiarazione politica ma di un tassello imprescindibile per rendere Brighton & Hove una località a zero emissioni entro il 2030. ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Alessandro Imperiali Alcuni esponenti del partito dei verdi, a Brighton & Hove, in Gran Bretagna, hanno deciso di promuovere una battaglia in consiglio comunale contro ipoiché ritenuti inquinanti e dannosi. Non è la prima volta che vengonoti Alcuni esponenti del partito dei Verdi durante una seduta del consiglio comunale di Brighton & Hove, una località della Gran Bretagna nell'East Sussex, hanno portato avanti una proposta contro i. La motivazione è il riscaldamento globale. Per quanto bizzarro possa apparire ilre le grigliate nei parchi, sulla spiaggia o più generalmente negli spazi comuni, non si tratta, a loro dire, di una dichiarazione politica ma di un tassello imprescindibile per rendere Brighton & Hove una località a zero emissioni entro il 2030. ...

