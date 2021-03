Bando contributo a fondo perduto per lavoratori agricoli e titolari di azienda agricola (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Ente Bilaterale Agricolo Faila Ebat di Taranto comunica l’emanazione di un nuovo Bando in scadenza il 30 settembre 2021 per venire incontro ai lavoratori agricoli e ai titolari di azienda agricola colpiti nel corso dell’anno 2020 dal virus SARS-CoV-2. A seguito dell’esecuzione del tampone molecolare rinofaringeo nel periodo 01/01/2020–31/12/2020, coloro i quali sono risultati positivi al Coronavirus SARS CoV-2, come da attestazione di esecuzione del tampone molecolare rilasciato dalla ASL, potranno accedere al Bando: possono presentare domanda tutti i lavoratori e i titolari di azienda agricola in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici annuali del ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Ente Bilaterale Agricolo Faila Ebat di Taranto comunica l’emanazione di un nuovoin scadenza il 30 settembre 2021 per venire incontro aie aidicolpiti nel corso dell’anno 2020 dal virus SARS-CoV-2. A seguito dell’esecuzione del tampone molecolare rinofaringeo nel periodo 01/01/2020–31/12/2020, coloro i quali sono risultati positivi al Coronavirus SARS CoV-2, come da attestazione di esecuzione del tampone molecolare rilasciato dalla ASL, potranno accedere al: possono presentare domanda tutti ie idiin possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici annuali del ...

