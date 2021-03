Banche | allarme FABI | “Rischio default per 2 | 7 milioni di imprese e famiglie”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 marzo 2021) (Teleborsa) – Il sindacato dei bancarilancia unper lo scadere a giugno delle moratorie, che potrebbe provocare ildi 2,7died. La sospensione delle rate, inserita nel Cura Italia per fronteggiare l’emergenza Covid, riguarda quasi 300 miliardi di euro di finanziamenti, circa 198 miliardi concessi a 1,3di aziende e 95 miliardi erogati a 1,4di. Ma la misura non potrà più essere rinnovata a causa della stretta dell’EBA (Autorità bancaria europea) sulla gestione dei non performing loan, in vigore da gennaio scorso, che ha interessato anche i prestiti “sospesi” con le moratorie e che, secondo le nuove regole europee, vanno classificate come esposizioni deteriorate. ...