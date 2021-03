Banca Popolare Sant'Angelo, cresce l'attenzione per le tematiche green (Di lunedì 22 marzo 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Una crescente attenzione alle tematiche green e all'impatto delle proprie attività: la Banca Popolare Sant'Angelo, Banca siciliana legata al territorio, dal 2015 ha dedicato risorse alla riduzione graduale dell'impatto ambientale delle filiali, investendo oltre mezzo milione di euro (530 mila euro) nel relamping (la sostituzione dell'illuminazione) e nel revamping (l'ammodernamento in generale) delle sedi, mentre la modalità di svolgimento in remoto delle riunioni ha ridotto trasferte e spostamenti dei dipendenti. Grazie ad un accordo con Arca Sgr, una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia, la Banca può proporre prodotti di investimento fortemente centrati su tali ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Unanteallee all'impatto delle proprie attività: lasiciliana legata al territorio, dal 2015 ha dedicato risorse alla riduzione graduale dell'impatto ambientale delle filiali, investendo oltre mezzo milione di euro (530 mila euro) nel relamping (la sostituzione dell'illuminazione) e nel revamping (l'ammodernamento in generale) delle sedi, mentre la modalità di svolgimento in remoto delle riunioni ha ridotto trasferte e spostamenti dei dipendenti. Grazie ad un accordo con Arca Sgr, una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia, lapuò proporre prodotti di investimento fortemente centrati su tali ...

