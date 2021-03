Banca Ifis realizza prima cartolarizzazione in Italia Npl assistiti da ordinanze di assegnazione (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Banca Ifis, tramite la controllata Ifis Npl Investing, realizza a scopo di finanziamento la prima cartolarizzazione in Italia di un portafoglio non performing costituito per la maggior parte da crediti unsecured assistiti da ordinanze di assegnazione. L'operazione, spiega una nota, si configura come una novità per questa tipologia di crediti deteriorati dove l'iter di recupero degli stessi, mediante esecuzione forzata (pignoramento del quinto dello stipendio), "è in stadio avanzato". L'operazione consentirà a Ifis Npl Investing di raccogliere fino a 350 milioni di euro di liquidità sul mercato istituzionale senza deconsolidare i crediti sottostanti che rimarranno di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar. (Adnkronos) -, tramite la controllataNpl Investing,a scopo di finanziamento laindi un portafoglio non performing costituito per la maggior parte da crediti unsecureddadi. L'operazione, spiega una nota, si configura come una novità per questa tipologia di crediti deteriorati dove l'iter di recupero degli stessi, mediante esecuzione forzata (pignoramento del quinto dello stipendio), "è in stadio avanzato". L'operazione consentirà aNpl Investing di raccogliere fino a 350 milioni di euro di liquidità sul mercato istituzionale senza deconsolidare i crediti sottostanti che rimarranno di ...

