“Banca della Terra è realtà | daremo campi incolti a cooperative di giovani”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “A quasi tre anni dalla sua istituzione, finalmente in Campania siamo riusciti a far partire la. Con un finanziamento aggiuntivo di 150mila euro per il prossimo triennio, previsto da un emendamento a nostra firma approvato nell’ultima manovra di bilancio, prenderà finalmente il via il processo di individuazione di tutti i terreni a vocazione agricola abbandonati sul territorio regionale, per essere affidati alla gestione didi. Il fine è duplice. Da un lato, infatti,la possibilità aimprenditori di creare lavoro e ricchezza attraverso la produzione dei prodotti tipicinostra, riqualificando e valorizzando i nostri ...