Ballando con le stelle | che fine ha fatto Lucrezia Lante della Rovere? Eccola oggi com’è e cosa fa

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 22 marzo 2021) Artista di spessorein questi ultimi anni è stata impegnata in tv sia in programmi comecon ledove ha presenziato per ben 4 anni che in fiction di successo come Bella da Morire diretta da Andrea Malaioli andata in onda lo scorso anno e che ha riscosso un successo non indifferente. Dalla televisione al teatroè un’attrice che si è molto impegnata per realizzarsi soprattutto dopo la morte inaspettata dell’ultimo compagno il giornalista Emiliano Liuzzi che le ha lasciato un vuoto enorme.solonotizie24dalla fiction a ...