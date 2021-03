Avvistati due delfini a Venezia | tra San Marco e il Canal Grande

(Di lunedì 22 marzo 2021) VENEZIA – “Questa mattina all’alba, in zona Bacino San Marco, si è verificato l’eccezionale avvistamento di due delfini. I due cetacei sono stati segnalati da diversi utenti alla sala operativa della Capitaneria di porto di Venezia che ha prontamente inviato sul posto un proprio mezzo. I delfini non sono apparsi in difficoltà e, dopo qualche minuto, si sono allontanati, riapparendo più tardi anche sin dentro il Canal Grande“. Lo comunica la Guardia costiera di Venezia, spiegando che dell’avvistamento è stato avvisato anche il Cetacean Emergence Response Team (Cert) dell’Università di Padova.

Advertising

VelaVeneta : Venezia: Due delfini avvistati nel bacino di San Marco - Shevina851 : Ecco avvistati due esemplari di koala in ascensore??????..L'accoppiata Pier-ascensore mi fa ben pensare ???? - edabolateserkan : La serpe e deniz vengono avvistati al bar da chi? E queste due con il cuore chi sono? -

Ultime Notizie dalla rete : Avvistati due

DAGONEWS sesso tra polpi 4 Jules Casey, fotografa marina pluripremiata e sub per passione, è riuscita a filmare un momento d'intimità frapolpi marinidurante un'immersione nel sud di Victoria, in Canada. Il ...Diletta Leotta e Can Yaman si sposano oppure no? Sembra ormai che sia questa la domanda del gossip di primavera perché da quando isono statia cena insieme dal settimanale Chi, isono finiti nell'occhio del ciclone e delle polemiche. In molti pensano che la relazione nata così in fretta e sbandierata ai sette ...Si è spinta fino all’altezza della Punta della Dogana. Questi cetacei sono a volte presenti in laguna, ma l’arrivo in una zona così centrale ha stupito anche i veneziani ...Una coppia di delfini entrata nella laguna di Venezia si è spinta fin all'imbocco del Canal Grande, all'altezza della Punta della Dogana. (ANSA) ...