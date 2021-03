Avanti un altro oggi, gioco finale 22 marzo 2021: Diego Guerrieri (Video) (Di lunedì 22 marzo 2021) Il gioco finale di Avanti un altro di oggi, 22 marzo 2021, ha visto contendersi il montepremi finale di 200.000 euro da Diego Guerrieri, 24enne studente ed insegnante ai bambini di Teatro. Avanti un altro, il gioco finale Nel gioco finale, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi, Diego ha perso 29.000 euro. Il gioco, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 22 marzo 2021) Ildiundi, 22, ha visto contendersi il montepremidi 200.000 euro da, 24enne studente ed insegnante ai bambini di Teatro.un, ilNel, che consiste nel dare tra le due opzioni di risposta quella sbagliata in 150 secondi,ha perso 29.000 euro. Il, infatti, prevede che giunti a trenta secondi dalla scadenza del tempo il concorrente possa toccare una colonna di luce che si accende, congelando così il montepremi rimasto (e che, altrimenti, continuerebbe a scendere di mille ...

